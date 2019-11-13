В Беларуси отслужившие в армии могут получить скидку на платное обучение при определенных условиях. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков.

По словам министра, система социальной защиты военнослужащих срочной военной службы будет развиваться и в 2020 году и в последующие годы, передает БЕЛТА.

Может быть решен вопрос о предоставлении скидок на обучение на платной основе в государственных учреждениях образования. Скидки могут предоставить при условии, что по всем предметам отметки будут не ниже 6 баллов, пояснил министр.

Скидки на медуслуги и жилищные льготы

Прорабатывается и вопрос о предоставлении первоочередного права на обслуживание в госорганизациях здравоохранения и скидки в 25% на платные медуслуги для тех, кто получил травмы при исполнении обязанностей военной службы во время срочной военной службы.

«Кроме того, за членами семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, сохранится право пользования жилыми помещениями государственного жилого фонда в общежитии, предоставленными этим военнослужащим в связи с трудовыми отношениями, на весь период срочной военной службы. Проект этого правового акта будет внесен на рассмотрение главы государства до конца текущего года», – сказал Андрей Равков.