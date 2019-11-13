В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на «Минск-Арене» по буллитам победило нижегородское «Торпедо» со счетом 6:5.

Белорусский клуб прервал 11-матчевую серию поражений в чемпионате.

ДИНАМО Мн — ТОРПЕДО — 6:5 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 1:0)

МИНСК. «Минск-Арена». Начало в 19.10.

ДИНАМО: Энрот; Еременко — Готовец, Мартынов — Паре — Принс; Денисов — Знахаренко, Демков — Костицын — Ковыршин (к); Достанко — Крыскин, Пулккинен — Спунер — Павлович; Когалев — Дадонов — Китаров; Дюков, Павленко.

ТОРПЕДО: Тихомиров; Баранцев (к) — Орлов, Шредер — Рэтти — Жафяров; Зборовский — Геноуэй, Шенфельд — Хауден — Варнаков; Аляев — Минеев, Ильин — Бочаров — Веряев; Гончарук — Ураков — Белевич; Меляков.

ШАЙБЫ: 1:0 — Паре (Мартынов, Принс, 3.37). 2:0 — Пулккинен (Спунер, Ковыршин, 18.58 — бол.). 2:1 — Веряев (Ильин, Бочаров, 24.07). 3:1 — Достанко (Демков, А.Костицын, 32.10). 3:2 — Белевич (Орлов, Ураков, 33.05). 3:3 — Аляев (Баранцев, 35.57). 4:3 — Паре (Достанко, Принс, 38.17). 4:4 — Шенфельд (Баранцев, Варнаков, 41.07 — бол.). 5:4 — Демков (А.Костицын, Ковыршин, 54.46). 5:5 — Шенфельд (58.01). 6:5 — Когалев (65.00, победный буллит).