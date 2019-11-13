Беларусь стремится поддерживать сбалансированные отношения со всеми странами, рассматривая при этом Россию как основного союзника и ориентируясь на осторожное сближение с Европейским союзом. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью одному из ведущих германских изданий — газете «Зюддойче Цайтунг», текст которого опубликован на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Министр в очередной раз отметил, что Беларусь находится «в деликатной, очень чувствительной ситуации», располагаясь на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками — Россией на Востоке и Евросоюзом на Западе. «И конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортно ориентированная страна очень страдаем», — сказал он. По его словам, в такой ситуации Беларусь стремится «поддерживать сбалансированные отношения со всеми», но рассматривает Россию «в качестве основного союзника».

Впрочем, это не означает наличия интереса исключительно к восточному соседу. «В последний раз во время крупного мирового финансового кризиса мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики. Поэтому мы хотели бы диверсифицировать наши отношения и рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера. Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире», — подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, какие уроки извлекла Беларусь из конфликта в Украине, которая также оказалась на стыке интересов крупных геополитических центров силы, он сказал: «Ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике».

«Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности», — добавил он.