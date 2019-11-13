Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев встретился с будущим председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на Парижском форуме мира.

– Будущая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что диалог с Беларусью включает в себя гражданское общество и политическую оппозицию. И этот принцип будет в основе отношений, которые «геополитическая комиссия», как она назвала на Форуме Мира свой будущий кабинет комиссаров ЕС, будет строить с нашей страной, – написал Дмитриев.

Вскоре Урсула фон дер Ляйен станет первой в истории ЕС женщиной на посту председателя Европейской комиссии.