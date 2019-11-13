Впервые за историю престижного международного конкурса красоты «Королева Евразии» главный титул и корона достались белоруске. Победу на международном конкурсе в Анталье отпраздновала 33-летняя минчанка Татьяна Скугорь.

Организаторы конкурса назвали Татьяну белорусской Золушкой: у красавицы сложная судьба — она выросла без родителей. Жизненные обстоятельства не сломили характер девушки. Татьяна всего в жизни добилась сама: создала крепкую семью, воспитывает 14-летнюю дочь, руководит двумя успешными бизнесами, занимается боксом, курирует благотворительные проекты помощи детям-сиротам, много путешествует, является трэвел-амбассадором Албании в Беларуси.

За последние семь месяцев для Татьяны Скугорь, это третий конкурс красоты — все три раза она выходит в финал. У девушки в копилке еще два престижных титула – «Первая вице-миссис Минск» и «Первая вице-миссис Евразия Беларусь».

» Участие в масштабном Международном проекте The Queen of Eurasia — новая ступень в моей конкурсной карьере, — заявила белорусская красавица на церемонии награждения. — Я с гордостью привезу главную корону конкурса в Беларусь.

30 участниц из 20 стран мира боролись за звание лучшей красавицы Евразии. Конкурс проходил в несколько этапов, за них компетентное жюри начисляло баллы: видеовизитка, дефиле в национальном костюме, вечернем платье и купальнике, творческий номер, интервью.

По словам Татьяны, участницы все время были под пристальным вниманием жюри и организаторов конкурса. Умение выстраивать отношения с другими участницами, владение деловым этикетом, активная социальная позиция оценивали не на сцене конкурса, а во время завтраков, фотосессий, экскурсий, общих организационных встреч. Даже ведение социальных сетей могло сказаться на результатах конкурса!

В ТОП-5 вошли представительницы из России, Казахстана, Беларуси, Украины и Сербии.