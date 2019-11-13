Юная певица из Беларуси Руслана Панчишина не смогла пробиться в третий этап испанской версии конкурса «Голос.Дети», который транслируется телеканалом Antena 3.

Вечером во вторник 12 ноября канал показал последний эпизод второго этапа данного конкурса под названием «Баттлы». Он состоит в том, что участники, разделенные на тройки, сражаются друг против друга, совместно исполняя на сцене какую-либо песню.

В каждом противостоянии из трех юных исполнителей проходит далее только один. Его выбирает по итогам выступления курирующий тройку наставник.

Кроме того, еще четырех человек из выбывших могут «спасти» другие наставники, забрав в свою команду. Таким образом, общее число участников в результате уменьшается почти на треть: с 60 до 24.

Руслана противостояла на этапе «Баттлов» двум девочкам из Испании – Клаудии Саура и Марте Перес. Они представили на суд жюри песню Ареты Франклин A Natural Woman в варианте исполнения Арианы Гранде.

Наставница – певица и композитор Росарио Флорес – среди прочего назвала белоруску «готовой артисткой», однако предпочтение все-таки отдала Марте Перес.

К сожалению, к данному эпизоду все четыре шанса на «спасение» уже были использованы на других участников, поэтому шансов вернуться у выбывших сейчас уже не было.

Напомним, первым этапом конкурса были «Слепые прослушивания». В них Панчишина исполнением песни It’s a Man’s World Джеймса Брауна заставила повернуться к себе двух наставников. В итоге она выбрала команду Флорес.

Кстати, в конкурсе принимают участие представители и других стран, кроме Испании и Беларуси. В третий этап смогли пройти Максим Пашник из Украины, София Эстебан из России, Алан Бризуэла из Эквадора и Иолайни Виньяс из Доминиканы.