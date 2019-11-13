Беларусь оказалась в "хвосте" Индекса айфона

Среднестатистическому белорусу надо 67,4 дня, чтобы заработать на новый айфон. Среднестатистическому жителю Швейцарии для этого требуется 4,8 дня.

С каждым годом ценовая политика Apple вызывает всё больше недоумения и порождает массу мемов. При этом чувство юмора не зависит от уровня доходов жителей страны: шутки в США понятны и в Беларуси, и в других странах.

После сентябрьской презентации новых моделей iPhone аналитики портала Picodi решили разобраться, сколько дней нужно работать, чтобы заработать на новинку, и что изменилось в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Цена iPhone 11 Pro 64 ГБ в Беларуси в день старта предзаказа, т.е. 18 октября 2019 г., составляла 2999 руб. По данным Белстата, среднемесячная зарплата в Беларуси во втором квартале текущего года равнялась 1074,6 руб. (934 руб. «чистыми»). Понадобится 67,4 дня, чтобы «отработать» последний айфон. Это на 19,1 дня меньше, чем год назад!

В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США, а также Люксембург, где соотношение iPhone’a к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 Pro за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.

Антирекорд принадлежит Украине: в этой стране среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 96,7 дня. В таких странах как Россия и Польша новый гаджет равнозначен по стоимости 47 и 31,8 рабочих дня.