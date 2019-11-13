Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G. Это предусмотрено совместной декларацией об укреплении сотрудничества в области связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G, которая подписана в Вене в ходе официального визита в Австрию президента Беларуси Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

С белорусской стороны документ подписал министр экономики Дмитрий Крутой, с австрийской — министр транспорта, инноваций и технологий Андреас Райхардт.

«Это важный документ. Мы с австрийским министерством давно его обсуждали. Если посмотреть на структуру внешней торговли Австрии, то сфера услуг занимает очень большое место. Сейчас коллеги говорят о развитии цифровой экономики в Австрии. Это общемировой тренд. Очень хорошие компетенции у них созданы. И австрийский министр согласился поделиться с нами полностью экспертной поддержкой. Есть возможность оказания и технико-экономической помощи», — рассказал Дмитрий Крутой.