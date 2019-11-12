Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении денег со счетов иностранных банков с 2012 по 2016 годы, сообщает СК.

При сотрудничестве СК Беларуси и ФБР США установлено, что преступление совершил 28-летний житель Гродно.

Мужчина приобретал товары и услуги, используя реквизиты чужих банковских платежных карт. На украденные деньги он покупал биткоины, автомобиль, вложил эти деньги в недвижимость и собственный бизнес – кафе. На его виртуальных кошельках обнаружили 94 BTC (биткоина).

По месту жительства мужчины обнаружили компьютерную технику, носители информации, защищенные сложными паролями, деньги и документы. Он похищал деньги с иностранных банковских счетов: после получения доступа к этим счетам он переводил деньги на свои счета, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивал их.

Мужчина признал вину в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, принял меры по возмещению причинённого ущерба и возврату незаконно полученного дохода, предоставил доступ к криптокошелькам для вывода биткоинов и наложения ареста на полученную сумму – более €630 тыс. в эквиваленте. Следователи также арестовали денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на сумму более €100 тыс.

Расследование продолжается.