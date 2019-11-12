Обладательницей титула «Мисс Интернешнл 2019» стала представительница Таиланда — Сиретхорн Лиарамват. Об этом стало известно из трансляции конкурса на YouTube.

Из биографии девушки известно, что она работает фармацевтом.

Корону победительнице вручила обладательница титула «Мисс Интернешнл» прошлого года — Марием Веласко из Венесуэлы.

Конкурс проводится с 1960 года. Он зародился в американском штате Калифорния, а в 1972 году переехал в Японию. По замыслу организаторов, на «Мисс Интернешнл» оценивают не только внешность, но и нравственные качества участниц. В финальной части конкурса, когда на сцене остается всего восемь девушек, каждая из них должна прочитать речь о необходимости мира на Земле.

«Мисс Интернешнл 2019» проходил 12 ноября в Токио. В нем принимали участие представительницы 83 стран.