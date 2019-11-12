В рейтинге белорусских городов Минск - на первом месте, Светлогорск - на последнем

В рейтинг вошли только те города Беларуси, которые имеют более 50 тысяч человек. В этих городах живет почти две трети белорусского населения.

Рейтинг белорусских городов, как и ранее, составил Центр новых идей.

Как отмечают авторы рейтинга, города в нем оценивались по двадцати критериям в пяти измерениях: демографической устойчивости, состоянии экономики, качестве жизни, прозрачности управления и туристической привлекательности. При этом некоторые показатели не нашли своего отражения в рейтинге, например, состояние инфраструктуры или состояние экологии, так как, по признанию составителей, они не нашли соответствующего количественного индикатора. «Но несмотря на все проблемы, мы стремились создать качественный и прозрачный рейтинг», — признались авторы.

В рейтинг вошли только те города, которые имеют более 50 тысяч человек, — в них живет почти две трети белорусского населения и они являются значительными политэкономическими акторами. Это не значит, что города с 20 тысячами жителей или села не могут быть хорошими местами жительства, но их роль в Беларуси невелика и в перспективе будет становиться все меньше. Поэтому они были исключены из рейтинга. В итоге в список попало 23 города.

«Можно не проводить исследования, чтобы прийти к выводу, что Минск является лучшим белорусским городом: количество и качество ресурсов в столице куда выше, чем в других белорусских городах. К Минску ближе только два областных города: Гродно и Брест. Три восточных «областняка» значительно отстают, что только подтверждает идею о том, что западная часть Беларуси менее депрессивна, чем восточная.

В компанию самых динамичных городов можно включить еще и Солигорск, который имел бы шансы стать полноценным центром развития, если бы в городе, например, появился университет и молодые люди оставались там, а не ехали в Минск сразу после школы», — написали авторы рейтинга на TUT.BY.