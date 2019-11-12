Парламент Молдавии выразил вотум недоверия кабинету Майи Санду. За отставку правительства проголосовали 63 народных избранника из 101.

Сбросить министров призывала пропрезидентская Партия социалистов и «примкнувшая» к ним Демпартия. Депутаты от правого блока ACUM и фракция «Шор», по данным РИА «Новости», от участия в голосовании отказались.

Депутаты решились на вотум, после того как Санду без консультаций с социалистами Игоря Додона получила полномочия по отбору кандидата на должность главы Генпрокуратуры, поясняет «Интерфакс». Прододоновские же законодатели хотели не допустить «чисток» в правоохранительной среде.

Это грозит стране досрочными выборами, при этом «павшее» правительство пришло к власти только в начале лета: после проведенных в марте внеочередных выборов.

Санду назвала инициаторов отставки «провокаторами», с которыми «не о чем разговаривать».