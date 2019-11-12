В Казахстане кастрировали первого педофила - такой вышел закон

Власти Казахстане впервые в истории страны подвергли педофила химической кастрации.

Это произошло через несколько месяцев после принятия нового закона, разрешающего такой метод наказания за педофилию, пишет Mirror.

Официальные лица объявили, что неназванный человек из Туркестанского региона получил инъекцию под наблюдением представителей Министерства здравоохранения страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выделил более $25,000 на 2000 инъекций для мужчин, которые совершили нападения на детей в этом году.

Заместитель министра здравоохранения Ляззат Актаева сказала:

«В настоящий момент в соответствии с постановлением суда был подан запрос на химическую кастрацию».

В начале этого года Казахстан ввел новый закон о химической кастрации.

«Средства были выделены на более чем 2000 инъекций», — сказала Актаева.

Когда закон был принят, сенатор Бырганым Айтимова сказала, что кастрация будет «временной», состоящей из «одноразовой инъекции», основанной на «необходимости предотвращения совершения сексуального насилия».

Проще говоря, такую инъекцию нужно делать два раза в год, чтобы она оставалась эффективной.

В Казахстане такие уголовные преступления также предусматривают тюремное заключение сроком до 20 лет.

В отличие от хирургической кастрации, химическая кастрация не препятствует сексуальным позывам в будущем.