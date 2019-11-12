В сетях белорусских операторов платного телевидения появятся три тематических канала: «НТВ Право», «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал». Телеканалы уже получили разрешение Министерства информации.

«НТВ Право» – круглосуточный документально-познавательный канал судебно-правовой тематики. Судебные шоу, журналистские расследования, документальные сериалы – «Суд присяжных», «До суда», «Прокурорская проверка», «Судебный детектив» и другие – все эти программы призваны рассказать о самых драматических моментах жизни реальных героев.

«НТВ Стиль» – круглосуточный канал о стиле жизни. В его эфире представлены лучшие программы НТВ о путешествиях, дизайне, ремонте и обустройстве жилища, кулинарные, гастрономические, потребительские и make-over шоу, передачи о здоровом образе жизни и психологии, документальные проекты: «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Поедем, поедим!», «Их нравы», «Женский взгляд», «Я худею».

«НТВ Сериал» – круглосуточный телеканал лучших сериалов и телевизионных фильмов. Библиотека НТВ насчитывает огромное количество детективов и боевиков, давно полюбившихся телезрителю, с героями которых они могут встретиться вновь: «Братаны», «Пятницкий», «Пасечник», «Псевдоним «Албанец», «Карпов», «Шеф», «Шаман», «Пляж», «Супруги».