В Минздраве Беларуси не исключают возможность премировать докторов за выявление онкозаболеваний у пациентов на самой ранней стадии, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник журналистам во вторник в Минске.

«С учетом того, что у нас к 2025 году стоит задача удвоить зарплату врачей, мы к ее решению будем подходить дифференцированно. Где-то будем вводить стимулирующие надбавки именно за раннюю диагностику», — сказал Караник.

Он обратил внимание на то, что процент выявляемости онкозаболеваний на ранней стадии уже входит в модель конечных результатов деятельности организаций здравоохранения. «И, соответственно, это тоже входит в показатели премирования учреждения здравоохранения», — добавил глава Минздрава.

В целом, Караник отметил важность повышения онконастороженности у врачей, учета всех пациентов и доступности всей необходимой диагностики.