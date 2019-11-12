Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в Гродно возбуждено уголовное дело по факту исчезновения отца и сына. В настоящее время проводится анализ полученной информации, организованы поисковые и следственные действия, которые направлены на установление местонахождения разыскиваемых 44-летнего Витольда Якимчика и его 5-летнего сына Михаэля Якимчика.

Мать ребенка обратилась в милицию вечером 28 октября 2019 года. Женщина сообщила, что ее экс-супруг около 11:30 того же дня забрал мальчика из детского сада, и их местонахождение ей неизвестно.

СК: «Правоохранители незамедлительно организовали поисковые мероприятия, в которых непосредственное участие принимали следователи, они оказывали необходимую помощь органам внутренних дел при проведении первоначальных действий».

СК РБ просит граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении Михаэля и Витольда Якимчиков, сообщить об этом по телефону 8 0152 724040 (круглосуточно) в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области либо по короткому номеру 102.