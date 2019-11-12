Ранее Витебский областной суд решил применить высшую меру наказания к Виктору Павлову, однако он обжаловал приговор.

Верховный суд оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок из Витебского района, передает Sputnik во вторник из зала суда.

Летом 2019 года Витебский областной суд приговорил Виктора Павлова к исключительной мере наказания — расстрелу за убийство двух пожилых сестер. Ранее Павлов уже был судим и отбыл десять лет за убийство мужчины, которому нанес более 30 ударов топором.

Верховный суд принял решение приговор Витебского областного суда Павлову оставить прежним, а апелляционную жалобу не удовлетворить.

Приговор обвиняемому вступил в законную силу со дня его провозглашения, он имеет право на подачу прошения о помиловании.

Напомним, что две пожилые жительницы Витебского района – родные сестры – были убиты накануне 2018 года в деревне Присушино. Одной из них было 76 лет, второй — 78. Несколько дней тела женщин пролежали в доме и были обнаружены 3 января 2019 года. По подозрению в двойном убийстве был задержан Виктор Павлов, который был знаком и женщинами и помогал им по хозяйству.

Свои вину Павлов признал, однако заявил, что убийство не было запланировано. На суде он был немногословен, плакал и просил суд «не наказывать его строго».