Последний известный экземпляр животного был убит охотником в 1990 году. С тех пор оленьки считались вымершим видом.

Впервые за 29 лет ученые сняли на камеру редчайшего оленька, считающегося вымершим. Об этом пишет National Geographic.

Животного встретили во вьетнамском лесу. Впервые вьетнамские оленьки были описаны в начале XX века. А последнего животного, ранее известного ученым, убил охотник в 1990 году.

С тех пор зоологи безрезультатно пытались отыскать оленька во влажных вьетнамских лесах. Затем местные охотники сообщили, что видели животных похожих на оленька в сухом колючем лесу.

Специалисты установили камеры в лесах близ города Нячанга, где редчайший олень и попал на видео.

Всего за время наблюдения с ноября 2017 года по июль 2018 года оленьки 280 раз попадали в объективы фотоловушек.