Накануне в Петербурге суд арестовал Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей сожительницы и бывшей ученицы Анастасии Ещенко.

Во время процесса известный историк плакал, сказал, что раскаивается, сообщает ВВС.

Судья пыталась понять причину, по которой мужчина пошел на убийство, уточнив, что во всех деталях его мотивов будет разбираться следствие. Из сбивчивого рассказа подозреваемого можно было понять, что несмотря на планы пожениться, периодически у него случались ссоры с бывшей ученицей из-за детей Соколова от первого брака.

В вечер убийства они в очередной раз поссорились, и Ещенко, по словам историка, даже угрожала ему ножом, после чего он в нее и выстрелил:

– Я потерял контроль над собой. Я прожил долго. Разных женщин любил и меня любили. Такой агрессии я никогда в жизни не видел. Я не понимаю, как такое могло произойти. Идеальная девушка превратилась в существо из страшной сказки.

После этого защитники заявили судье, что все это было сказано преждевременно. Адвокат пытался ходатайствовать о домашнем аресте для своего подзащитного: «В 63 года он не сможет препятствовать следствию. Содержать его вместе с рецидивистом, который четыре ходки к 40 годам сделал – негуманно».

Также защита связалась с экс-женой историка, которая согласилась предоставить ему другую квартиру, чтобы он содержался не по своему адресу, где было совершено преступление.

Судья взяла на раздумья час, после чего объявила: Олег Соколов арестован до 8 января 2020 года, следствие продолжается.