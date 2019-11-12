Справочник практикующего врача появился в Беларуси. Бесплатное мобильное приложение включает в себя полную базу клинических протоколов диагностики и лечения Министерства здравоохранения, а также перечень лекарственных средств и информационно-справочные материалы для медиков.
«Lekar Pro» — совместный проект белорусской и казахской компаний, резидентов ПВТ.
Приложение включает в себя такие разделы, как:
- база клинических протоколов диагностики и лечения заболеваний Минздрава;
- «Лекарственные средства», где представлены описания препаратов, зарегистрированных на территории Таможенного союза ЕАЭС, и инструкции к ним;
- полезные материалы для врачей и пациентов (обзоры мировой медицинской периодики, статьи, памятки).
С его помощью медики могут быстро найти нужный клинический протокол (по названию, коду МКБ, году одобрения, разделу медицины), отправить его на электронную почту, получить информацию о лекарственных средствах (дозировка, показания, противопоказания и др.). Приложение доступно для платформ Android и IOS. Количество скачиваний утром 12 ноября составило около тысячи.
По словам специалистов, пока оцифровали не все протоколы Минздрава. Буквально через пару месяцев приложение будет наполнено на 100%. Также на данный момент идет работа по локализации некоторых данных (список препаратов и информация по регистрациям в РБ).