Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности отмены смертной казни в Беларуси во время встречи с представителями СМИ в Вене, сообщает БелТА.

Президент отметил, что в вопросе отмены смертной казни в Беларуси спешка может только навредить. При этом Европейский союз уже обращался к Беларуси с требованием ввести мораторий на смертную казнь.

— И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось, — сказал А. Лукашенко. Беларусь и представители официального Брюсселя договорились о совместной работе над этим вопросом и даже выработали план по обсуждению темы отмены смертной казни с белорусским обществом, однако спешить в этом вопросе не стоит, считает президент.

— Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся, — сказал А. Лукашенко.