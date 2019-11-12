Инфляция в октябре составила 0,5%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре по сравнению с сентябрем 2019 года составил 100,5%, а с декабрем 2018 года – 103,9%. Об этом сообщили в Белстате.

Продовольственные товары в октябре подорожали по отношению к сентябрю на 1%, непродовольственные – на 0,3%, а услуги – на 0,1%.

К декабрю прошлого года цены выросли: на продовольственные товары – на 3,2%, непродовольственные – на 3,5%, на услуги – на 5,8%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,2%, с декабрем прошлого года – 103,3%.