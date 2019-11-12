На данный момент минское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге проиграло 11 матчей подряд. Но главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт не унывает.

Комментарий канадца по этому поводу порталу TUT.BY нужно изучать, как идеальную отмазку для ситуаций, подпадающих под определение «катастрофические». Невозмутимость Вудкрофта, доказывающего, что всё идет в принципе почти хорошо, эффектно дополняется простотой его аргументов:

«Давайте внимательнее посмотрим на нашу серию поражений.

«Ак Барс». Играли лучше соперника, но уступили. Не было основного вратаря.

«Динамо Рига» в гостях. Играли лучше, но проиграли, почему-то начав играть только после третьей пропущенной шайбы. Стоял молодой Толопило? А игроки об этом не знали? Мы тысячу раз говорили, что нужно помочь ему, больше блокировать, помогать на пятачке. Это не оправдание.

«Йокерит». Играли лучше, но уступили, провалив отрезок в третьем периоде. Снова не было основного вратаря.

«Витязь». Играли лучше, должны были побеждать. Опять без основного вратаря.

«Торпедо». Тут мы вообще не играли в хоккей.

«Барыс». Играли лучше, могли побеждать.

«Динамо Рига» дома. Играли намного лучше.

«Салават Юлаев» дома. Вели 2:0, но после травмы Граньяни пропустили три шайбы.

«Трактор». Перебросали соперника и должны были побеждать.

«Металлург». Были лучшей командой, но судьи решили иначе.

«Салават Юлаев» в гостях. В этот вечер мы даже не достойны были выходить с ними на одну площадку.

Как видите, только в двух матчах из 11 мы были точно хуже соперника… Если посмотреть на картину целиком, то все не так и плохо, как люди думают».

После такого описания начинаешь задумываться: вручить Вудкрофту орден или пока все-таки ограничиться медалью?

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