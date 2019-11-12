Дмитрий Шепелев готов жениться

По сообщениям СМИ, отношения телеведущего с дизайнером Екатериной Тулуповой вскоре обретут новый статус. Говорят, после полтора года романа, Шепелев решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Влюбленные пока не комментируют счастливую новость.

36-летний Дмитрий Шепелев уже больше года встречается с Екатериной Тулуповой. Пара успела подружить своих детей: у избранницы телеведущего растет 6-летняя дочь — ровесница Платона Шепелева. Год назад стало известно, что Дмитрий и Екатерина начали жить вместе.

Сейчас же появилась информация о том, что на днях Шепелев вывел их отношения на новый уровень: если верить источникам, телеведущий сделал предложение любимой и готовится пойти с ней в ЗАГС, пишет «7 дней». Сообщается, что торжество будет скромным, без привлечения лишнего внимания. Сама пара свои отношения не комментирует.