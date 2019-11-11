На сегодняшний день задолженность по взносам в ФСЗН составляет около 45 миллионов рублей, сообщает первый замглавы Министерства труда Андрей Лобович.

По его словам, подавляющая часть должников — сельхоз предприятия из Витебской области. В 2020 году на расходы ФСЗН запланировано 17 миллиардов рублей, 78% из которых будут направлены на пенсионные выплаты. Кроме того, около 676 миллионов предназначены для выплаты пенсии за счет госбюджета. Это относится к тем, кто не застрахован в ФСЗН.

При субвенциях из госбюджета размером 2 миллиарда рублей ожидается профицит в 200 миллионов. Такой рост бюджета ФСЗН, несмотря на имеющуюся задолженность, обусловлен номинальным ростом пенсии и прогнозам, согласно которым в стране снижается количество пенсионеров.