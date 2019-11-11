В Стамбуле найден мертвым Джеймс Ле Мезюрье, основатель некоммерческой организации Mayday Rescue, занимавшейся финансированием, снабжением и тренировками волонтерских организаций в зонах военных конфликтов, в том числе сирийских «Белых касок», сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Тело Ле Мезюрье было найдено неподалеку от его дома. Обстоятельства и причины его смерти пока не ясны.

«Белые каски» — волонтерская организация, оказывающая помощь жертвам конфликта в Сирии на территориях, контролируемых неправительственными группировками. Россия неоднократно обвиняла организацию в съемках постановочных видео с жертвами химических атак и в связях с террористами. «Белые Каски», в свою очередь, обвиняли Россию в военных преступлениях.

Mayday Rescue сыграла ключевую роль в развитии «Белых касок»: организация оказывала помощь с обучением волонтеров и поставками оборудования и медикаментов, а также договаривалась с правительствами западных стран о привлечении финансирования.