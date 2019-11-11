Телескоп INTER на МКС зафиксировал внезапный всплеск рентгеновских лучей. Их источником стал объект SAX J1808.4-3658 (J1808.4), находящийся в созвездии Стрельца на расстоянии 11 тысяч световых лет. По словам астрономов, рекордный взрыв обладал особенностями, которые ранее не наблюдались и пока не имеют объяснения. Об этом сообщает издание Science Alert.

Причиной вспышки стал термоядерный взрыв на поверхности пульсара. Это явление называется барстером и возникает, когда нейтронная звезда поглощает падающее на нее вещество. Согласно выводам астрономов, барстер у J1808.4 относится к первому классу, и за 10 секунд он выделил столько энергии, сколько излучает Солнце за 10 дней. Одной из его особенностей является двухэтапное изменение яркости, вызванное выбросами различных слоев вещества с поверхности пульсара.

J1808.4 является компонентом бинарной звезды. Его компаньон — коричневый карлик, занимающий промежуточное положение между планетой и звездой. От карлика к пульсару протянулся поток газообразного водорода, который создает вокруг нейтронной звезды аккреционный диск. Каждые несколько лет такие диски становятся плотными, теряя прозрачность, а газ становится ионизированным, порождая стабильный поток, приближающийся к поверхности пульсара по спирали. В конце концов, температура и давление становятся настолько высоки, что запускаются реакции термоядерного синтеза, и атомы водорода начинают объединяться, образуя атомы гелия.

Атомы гелия создают свой слой толщиной несколько метров, после чего начинают сливаться в атомы углерода. Затем происходит взрыв, охватывающий всю поверхность нейтронной звезды. В случае с J1808.4 сначала произошел выброс водородного слоя, затем взрыв выбросил нижележащий гелиевый слой. Гелий обогнал водород, затем замедлился и начал падать обратно на звезду. В этот момент пульсар прояснился на 20 процентов, и механизм этого явления пока не известен.

Исследователи также зафиксировали рентгеновские лучи, отражающиеся от аккреционного диска, и другие сигналы, связанные со взрывом. Эти потоки излучения осциллируют, что, вероятно, связано с частотой вращения пульсара (401 оборот в секунду).