Печенье «Купелька», производимое набережночелнинской компанией «Акульчев», попало в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению в Беларуси, сообщается на сайте госкомитета по стандартизации страны. Связано это с тем, что на упаковке продукции нет обязательных данных о наличии в составе кондитерских изделий консерванта диоксида серы. Ограничение вступит в законную силу 14 ноября этого года.

По данным госкомитета, обнаруженная в ходе испытания пищевая добавка составила 53 мг/кг и более чем в пять раз превысила допустимые нормы. Это «может вызвать аллергические реакции и противопоказано при отдельных видах заболеваний», уточнили в ведомстве.

Кроме того, в списке опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, попали конфеты «Евгеша» из Нижнего Тагила, халва «Zolotoi Vek» из Украины. Их ввоз и продажи также будут прекращены 14 ноября