Глава организации «Радомышльские охотники» и адвокат Святослав Пархоменко выстрелил из пистолета и нанес одному из браконьеров ранение.

Стали известны подробности гибели адвоката подозреваемых по делу убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Святослава Пархоменко, о чем рассказали правоохранители 11 ноября УНН.

Предварительно установлено, что члены общественной организации «Радомышльские охотники» вблизи села Царевка Коростышевского района в Житомирской области обнаружили группу мужчин, которые охотились без разрешений. Члены общественной организации пытались прекратить браконьерство, повлекшее перепалку.

Во время конфликта, по предварительной информации, глава организации Святослав Пархоменко выстрелил из пистолета и нанес одному из браконьеров ранение.

Пострадавший выстрелил в ответ из охотничьего ружья, причинив адвокату смертельное ранение в живот. Раненый адвокатом мужчина был госпитализирован. Детали инцидента и хронологию событий окончательно установит следствие.