Сотрудниками Центрального РУВД Минска разыскивается без вести пропавшая шестилетняя Диана Величко, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

«Разыскивается без вести пропавшая Величко Диана Александровна 2013 года рождения. Она сегодня в 9.36 вышла из школы на ул. Камайской, 18 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — проинформировали в милиции.

На вид школьнице 6 лет, рост 126 см, худощавого телосложения, волосы до плеч, русые. Была одета в куртку ярко-малинового цвета, серые брюки в клетку, черные сапоги, шапку розового цвета со стразами.

Просьба обращаться в Центральное РУВД г. Минска (ул. Орловская, 58/1) лично или по телефонам: 8 (017) 288-02-02 либо 102.