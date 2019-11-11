Применять оружие и физическую силу при задержании нарушителей, контролировать не только охоту и объекты животного и растительного мира, но и защищать лесной фонд — у природоохранных инспекторов изменились полномочия. Они прописаны в новом Положении о Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, утвержденном Указом президента от 15 июля 2019 года № 269. Новый нормативный документ уже вступил в законную силу, сообщает профильное ведомство.

«Под контролем Государственной инспекции отныне будут не только объекты животного и растительного мира, земли, ведение охотничьего хозяйства и охоты, рыболовного хозяйства и рыболовства, лесопользование и охрана леса, но и воспроизводство и защита лесного фонда», — рассказал журналу «Лесное и охотничье хозяйство» начальник отдела правового обеспечения Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Валерий Романовский.

Официально с 24 октября (с даты вступления Положения в силу — Прим. Ред.) по этим двум направлениям должностные лица Госинспекции смогут вести административные процессы.

«Госинспекторы получат свободный доступ ко всем документам и необходимой им информации для проведения контрольных мероприятий, — добавил Валерий Романовский. — У них появится доступ ко всем отраслевым банкам и базам данных, информационным системам, причем на безвозмездной основе».

Госорганы, организации и граждане, которым Госинспекция выдаст предписание или предложение, теперь обязаны будут письменно информировать ведомство о принятых мерах. В срок не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока на выполнение требования. За непредставление такой информации Госинспекция вправе составить протокол об административном правонарушении.

Уточнены полномочия госинспекторов при проведении полевых контрольных мероприятий. Согласно положению, появилось четкое указание на то, что сотрудники Госинспекции имеют право на досмотр всех граждан. Прежде — только «совершивших правонарушение», что ограничивало инспекторов в работе на упреждение. Также теперь для проведения процессуальных действий инспекторы вправе временно ограничивать и запрещать передвижение граждан.

Применение физической силы, спецсредств и оружия должностными лицами Госинспекции прежде регулировалось Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, как и для Гослесоохраны. Сейчас же по данному вопросу указом утвержден отдельный порядок.

Инспекторам разрешено применять оружие не только при реальной угрозе их жизни и здоровью, но и для защиты других людей. Например, тех, кто находится рядом с ними в рейде — егерей, инженеров по охотничьему хозяйству и т. д. Оружие можно использовать для защиты зданий, сооружений, транспорта инспекции. А также для остановки транспортных средств нарушителей, когда те не подчиняются требованиям об остановке.

Боевые приемы борьбы по новому Положению смогут применять не только госинспекторы, но и водители, входящие в состав рейдовой группы, если это необходимо для задержания нарушителей.

«А вот в применении некоторых мер по контрольно-надзорной деятельности появятся ограничения, — добавляет начальник отдела правового обеспечения природоохранной Госинспекции. — Прежде инспекторы имели право приостанавливать всю деятельность организаций, нарушавших природоохранное законодательство. Теперь Госинспекция сможет приостановить только выполнение конкретного действия или мероприятия. Например, проведение рубки в определенном месте. Кроме того, Госинспекция не сможет предъявлять иски в суд о прекращении деятельности юрлиц в случае возможного причинения вреда окружающей среде в будущем. Прежде такая возможность имелась».