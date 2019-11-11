Преференции при покупке, строительстве жилья, а также льготы при медицинском обслуживании получат белорусы, отслужившие в армии.

Об этом сообщил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский.

Для отслуживших в белорусской армии Министерство обороны разрабатывает целый пакет бонусов, что повысит престиж и статус срочной службы.

«Человек, который честно и добросовестно выполнил свой воинский, гражданский долг, получил военно-учётную специальность, отслужил в вооружённых силах, он должен иметь некоторые бонусы, преференции перед теми, кто каким-либо образом уклонился от этого», — констатировал представитель Минобороны.