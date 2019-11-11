Местонахождение пропавшей в Минске шестилетней девочки установлено, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

«В настоящий момент она находится по месту своего жительства», — проинформировали в СК.

Сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы 11 ноября. Около 9.30 девочка вышла из класса, после чего покинула школу и ушла в неизвестном направлении. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проводился осмотр личных вещей девочки, изучались записи камер видеонаблюдения, опрашивались работники школы.