«Мы заслужили дипломы». Студенты частного вуза вышли на забастовку

В понедельник утром студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. В итоге, по словам ректора Николая Суши, 1600 парней и девушек могут остаться без дипломов.

Место сбора — второй этаж главного корпуса университета. За 15 минут до начала тут уже собрались человек 200. Студенты потихоньку подходят. У некоторых в руках плакаты. «Мы заслужили дипломы», «Нет другим вузам» — написано на ватманах.

— Министр сказал, чтобы мы не волновались, нас переведут в другие вузы, но разве для выпускников это выход? — задается вопросом Любовь Корзюк, студентка 4-го курса, которая в этом году заканчивает университет по специальности «Правоведение». — Мы позвонили в МИТСО, там сказали, что академическая разница, которую мне, например, придется сдавать, — это около 30 предметов. Сейчас ноябрь, в июне я должна получить диплом, до этого пройти преддипломную практику. Когда мне все это успеть?

Всего аккредитацию вузу не продлили по пяти специальностям — «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». На них, по данным вуза, учится 1600 студентов. У вуза, ранее пояснял ректор Николай Суша, бессрочная лицензия, поэтому студенты могут продолжить учиться. Но, если ситуация не решится, выпускникам не смогут выдать диплом гособразца.



Один из организаторов забастовки — староста и студент 4-го курса Федор Богданов. По словам активиста, второй этаж главного корпуса вместил не всех несогласных. Часть ребят разместились на других этажах и в другом корпусе.

— Я был у декана, он мне сообщил, что университету не продлили аккредитацию. Но ведь оснований для этого нет. У нас хорошая программа, многие преподаватели из нархоза и БГУ. Они все имеют ученые степени. Это делается, просто чтобы закрыть университет, — до начала забастовки рассказал TUT.BY Федор. — Я решил: мы, как студенты, должны сказать свое слово, предать огласке, что аккредитацию нам не продлили безосновательно, — и выйти на забастовку. Я написал об этом в сообщении, разослал другим старостам. Ребята передали мое сообщение в группы, и студенты мою идею поддержали.

Федор уточняет: их акция мирная, выходить на улицу и нарушать общественный порядок студенты не собираются. Протест, по словам молодого человека, в следующем: студенты не будут посещать занятия. По крайней мере, так собирается сделать сам Федор.

— Может показаться, что все это выглядит странно. Мы находимся в своем корпусе и проводим акцию для своего круга, — подключается к беседе студент Александр Шараев. — Но здесь важен сам факт проведения данной забастовки. Мы любим наш университет и не хотим уходить в другие.

Забастовку, как и планировали, начали в 9.30. Студенты, собравшиеся в холле, расступились, создав небольшой островок для выступающих. К микрофону мог подойти любой желающий. Начал Федор Богданов. Он, говорит, видел документ, в котором написано, что вузу отказали в аккредитации по некоторым специальностям, но там нет для этого веских оснований. И сейчас их, студентов, не могут «выкинуть и сказать: «Вы не соответствуете стандартам».

«Министр образования по какой-то причине стал предъявлять претензии к МИУ»

Во время выступления ректор Николай Суша напомнил, что за всю историю их университет не раз проходил проверки и аккредитации, и все было хорошо. А более 97% выпускников МИУ трудоустраиваются.

— В 2014 году наш университет — единственный из частных вузов заслужил право иметь статус и вид университета, — отметил ректор. — Прошел через все требования, которые предъявляет вузу Министерство образования. Эти требования очень жесткие. Особенно для частных вузов. Но мы этого добились. Это говорит о том, что мы динамично и успешно развивались.

По словам Николая Суши, и во время нынешней аккредитации студенты с успехом подтвердили свои знания.

— Требования, которые предъявляет Департамент по контролю качества образования к знаниям студентов, таковы: нужно, чтобы 60% студентов, которые участвуют в контроле знаний, подтвердили свои навыки, умения и теоретическую подготовку. Вы же подтвердили на значительно большее процентное соотношение. У нас 72% — одна специальность, 75% — вторая, 82% — третья, а «Правоведение» — 93%.

Обращаясь к студентам, ректор сказал, что «сегодня пришло время сказать больше».

— Министр образования Карпенко по какой-то необоснованной причине стал предъявлять претензии к Минскому инновационному университету, — отметил Николай Суша. — Начиная с марта наш университет находился в прессинге, в проверках, комиссиях. В то время, пока вы были на каникулах, пока шла приемная кампания, здесь были одна проверка за другой.

Николай Суша также отметил: «на статус университета» МИУ аккредитовали. Плюс аккредитованы две специальности — «Дизайн» и «Современные иностранные языки». Рассказал он и про то, как работает комиссия, которая занимается аккредитацией. Она готовит пожелания и замечания по деятельности вуза. Затем у университета есть месяц, чтобы предложить, как это исправить, а потом год, чтобы это сделать на практике. При этом, говорит он, вуз продолжает работать.

— Нам эту возможность не предоставляют, — рассказывает ректор. — Со справками, которые подготовили члены комиссии, впервые за всю историю нас официально не ознакомили.



— Можете озвучить несколько основных недочетов, по мнению комиссии? — спросил у ректора один из студентов.

— Отсутствие норм литературы в библиотеке. Для заочной и дистанционной форм обучения на каждого обучающегося должен быть в бумажном виде комплект всех учебников, — привел пример ректор. — Эти учебники не востребованы, все у нас есть в электронном виде, и вы можете ими пользоваться. А на этом (отсутствии бумажных учебников. — Прим. TUT.BY) требовании построена вся политика комиссии. Но это несущественное замечание, которое не влияет на качество ваших знаний и востребованность на рынке труда.

— Мне через 2 месяца получать диплом, — обратился к ректору Алексей Фурс, который учится на специальности «Логистика». — Что мне делать?

— Этот вопрос мы передадим Карпенко, — ответил Николай Суша.

«А смысл не выходить на занятия? Тогда университет точно закроют»

Позже однокурсник Леши, Максим Мититюк, рассказал, что решение проблемы они нашли и без министра. По словам студента, он и все те, кто вот-вот должны браться за диплом, будут писать работы.

— Причем писать мы их будем еще усерднее, чтобы еще раз доказать: вуз должен работать и давать образование.

Забастовка продлилась около двух часов. К полудню студенты стали расходиться.



— Вы куда? — поинтересовалась мы у трех студенток, которые направлялись к выходу.

— Домой, — ответили они.

— А завтра?

— Завтра на пары, — ответили они. — А смысл не выходить на занятия? Тогда университет точно закроют.

Чуть позже, общаясь с TUT.BY, Федор Богданов пояснил, что планы у активистов поменялись: все продолжат учиться.

— Свободное посещение будет только у старост групп, — сообщил молодой человек. — Но мы все равно будем приходить в университет и собираться в совещательной комнате. В течение недели мы хотим создать петицию и подготовить письмо министру или в Министерство образования. Когда все это сделаем, тоже вернемся на пары.

Руководство МИУ также подготовило возражения по выводам комиссии, и во вторник планирует передать их в Департамент контроля качества образования. Ответить вузу, говорит Николай Суша, чиновники должны в течение двух недель.



Напомним, как пояснил Николай Суша, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии. Защищать свой университет готовы и студенты: на прошлой неделе они сообщили, что собираются бастовать.

Ситуацию 6 ноября прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».