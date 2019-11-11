Фото: Дмитрий Брушко

В понедельник утром студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. В итоге, по словам ректора Николая Суши, 1600 парней и девушек могут остаться без дипломов.

Место сбора — второй этаж главного корпуса университета. За 15 минут до начала тут уже собрались человек 200. Студенты потихоньку подходят. У некоторых в руках плакаты. «Мы заслужили дипломы», «Нет другим вузам» — написано на ватманах.

— Министр сказал, чтобы мы не волновались, нас переведут в другие вузы, но разве для выпускников это выход? — задается вопросом Любовь Корзюк, студентка 4-го курса, которая в этом году заканчивает университет по специальности «Правоведение». — Мы позвонили в МИТСО, там сказали, что академическая разница, которую мне, например, придется сдавать, — это около 30 предметов. Сейчас ноябрь, в июне я должна получить диплом, до этого пройти преддипломную практику. Когда мне все это успеть?

«Мы заслужили дипломы». Студенты частного вуза вышли на забастовку

Всего аккредитацию вузу не продлили по пяти специальностям — «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». На них, по данным вуза, учится 1600 студентов. У вуза, ранее пояснял ректор Николай Суша, бессрочная лицензия, поэтому студенты могут продолжить учиться. Но, если ситуация не решится, выпускникам не смогут выдать диплом гособразца.
«Мы заслужили дипломы». Студенты частного вуза вышли на забастовку

Один из организаторов забастовки — староста и студент 4-го курса Федор Богданов. По словам активиста, второй этаж главного корпуса вместил не всех несогласных. Часть ребят разместились на других этажах и в другом корпусе.

— Я был у декана, он мне сообщил, что университету не продлили аккредитацию. Но ведь оснований для этого нет. У нас хорошая программа, многие преподаватели из нархоза и БГУ. Они все имеют ученые степени. Это делается, просто чтобы закрыть университет, — до начала забастовки рассказал TUT.BY Федор. — Я решил: мы, как студенты, должны сказать свое слово, предать огласке, что аккредитацию нам не продлили безосновательно, — и выйти на забастовку. Я написал об этом в сообщении, разослал другим старостам. Ребята передали мое сообщение в группы, и студенты мою идею поддержали.

Федор уточняет: их акция мирная, выходить на улицу и нарушать общественный порядок студенты не собираются. Протест, по словам молодого человека, в следующем: студенты не будут посещать занятия. По крайней мере, так собирается сделать сам Федор.

— Может показаться, что все это выглядит странно. Мы находимся в своем корпусе и проводим акцию для своего круга, — подключается к беседе студент Александр Шараев. — Но здесь важен сам факт проведения данной забастовки. Мы любим наш университет и не хотим уходить в другие.

Забастовку, как и планировали, начали в 9.30. Студенты, собравшиеся в холле, расступились, создав небольшой островок для выступающих. К микрофону мог подойти любой желающий. Начал Федор Богданов. Он, говорит, видел документ, в котором написано, что вузу отказали в аккредитации по некоторым специальностям, но там нет для этого веских оснований. И сейчас их, студентов, не могут «выкинуть и сказать: «Вы не соответствуете стандартам».

«Министр образования по какой-то причине стал предъявлять претензии к МИУ»

Во время выступления ректор Николай Суша напомнил, что за всю историю их университет не раз проходил проверки и аккредитации, и все было хорошо. А более 97% выпускников МИУ трудоустраиваются.

— В 2014 году наш университет — единственный из частных вузов заслужил право иметь статус и вид университета, — отметил ректор. — Прошел через все требования, которые предъявляет вузу Министерство образования. Эти требования очень жесткие. Особенно для частных вузов. Но мы этого добились. Это говорит о том, что мы динамично и успешно развивались.

По словам Николая Суши, и во время нынешней аккредитации студенты с успехом подтвердили свои знания.

— Требования, которые предъявляет Департамент по контролю качества образования к знаниям студентов, таковы: нужно, чтобы 60% студентов, которые участвуют в контроле знаний, подтвердили свои навыки, умения и теоретическую подготовку. Вы же подтвердили на значительно большее процентное соотношение. У нас 72% — одна специальность, 75% — вторая, 82% — третья, а «Правоведение» — 93%.

Обращаясь к студентам, ректор сказал, что «сегодня пришло время сказать больше».

— Министр образования Карпенко по какой-то необоснованной причине стал предъявлять претензии к Минскому инновационному университету, — отметил Николай Суша. — Начиная с марта наш университет находился в прессинге, в проверках, комиссиях. В то время, пока вы были на каникулах, пока шла приемная кампания, здесь были одна проверка за другой.

Николай Суша также отметил: «на статус университета» МИУ аккредитовали. Плюс аккредитованы две специальности — «Дизайн» и «Современные иностранные языки». Рассказал он и про то, как работает комиссия, которая занимается аккредитацией. Она готовит пожелания и замечания по деятельности вуза. Затем у университета есть месяц, чтобы предложить, как это исправить, а потом год, чтобы это сделать на практике. При этом, говорит он, вуз продолжает работать.

— Нам эту возможность не предоставляют, — рассказывает ректор. — Со справками, которые подготовили члены комиссии, впервые за всю историю нас официально не ознакомили.
«Мы заслужили дипломы». Студенты частного вуза вышли на забастовку

— Можете озвучить несколько основных недочетов, по мнению комиссии? — спросил у ректора один из студентов.

— Отсутствие норм литературы в библиотеке. Для заочной и дистанционной форм обучения на каждого обучающегося должен быть в бумажном виде комплект всех учебников, — привел пример ректор. — Эти учебники не востребованы, все у нас есть в электронном виде, и вы можете ими пользоваться. А на этом (отсутствии бумажных учебников. — Прим. TUT.BY) требовании построена вся политика комиссии. Но это несущественное замечание, которое не влияет на качество ваших знаний и востребованность на рынке труда.

— Мне через 2 месяца получать диплом, — обратился к ректору Алексей Фурс, который учится на специальности «Логистика». — Что мне делать?

— Этот вопрос мы передадим Карпенко, — ответил Николай Суша.

«А смысл не выходить на занятия? Тогда университет точно закроют»

«Мы заслужили дипломы». Студенты частного вуза вышли на забастовку

Позже однокурсник Леши, Максим Мититюк, рассказал, что решение проблемы они нашли и без министра. По словам студента, он и все те, кто вот-вот должны браться за диплом, будут писать работы.

— Причем писать мы их будем еще усерднее, чтобы еще раз доказать: вуз должен работать и давать образование.

Забастовка продлилась около двух часов. К полудню студенты стали расходиться.
«Мы заслужили дипломы». Студенты частного вуза вышли на забастовку

— Вы куда? — поинтересовалась мы у трех студенток, которые направлялись к выходу.

— Домой, — ответили они.

— А завтра?

— Завтра на пары, — ответили они. — А смысл не выходить на занятия? Тогда университет точно закроют.

Чуть позже, общаясь с TUT.BY, Федор Богданов пояснил, что планы у активистов поменялись: все продолжат учиться.

— Свободное посещение будет только у старост групп, — сообщил молодой человек. — Но мы все равно будем приходить в университет и собираться в совещательной комнате. В течение недели мы хотим создать петицию и подготовить письмо министру или в Министерство образования. Когда все это сделаем, тоже вернемся на пары.

Руководство МИУ также подготовило возражения по выводам комиссии, и во вторник планирует передать их в Департамент контроля качества образования. Ответить вузу, говорит Николай Суша, чиновники должны в течение двух недель.
«Мы заслужили дипломы». Студенты частного вуза вышли на забастовку

Напомним, как пояснил Николай Суша, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии. Защищать свой университет готовы и студенты: на прошлой неделе они сообщили, что собираются бастовать.

Ситуацию 6 ноября прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА