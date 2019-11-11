Корону вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира Plus Size» заполучила белоруска

Белоруска заполучила корону вице-мисс по итогам конкурса «Мисс Мира Plus Size», сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на sb.by.

Сам конкурс проходил в Киеве. Жительница Гомеля Наталья Колесникова вошла в TOP FIVE и была удостоена короны вице-мисс. Интересно, что в TOP FIVE вошла еще одна урожденная белоруска — Екатерина Лаздовская. Только она представляла Латвию. Родилась девушка в Глубоком Витебской области. Когда ей было 2 года, семья переехала в Латвию.

За корону «Мисс Мира Plus Size» боролись девушки из Беларуси, Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Бельгии, Суринама и Сингапура. Первое место поделили представительницы Бразилии и Суринама.