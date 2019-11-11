В будни будет тепло и ветрено, зато не слишком дождливо, а в выходные потеплеет еще на пару градусов и даже покажется солнце.

Теплая погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели, об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра, сообщает Sputnik.

В последние дни в стране установилась очень теплая погода со среднесуточной температурой, на 6-11°С превышающей климатическую норму. Накануне во многих районах страны прошли дожди различной интенсивности, местами сильные.

«12 ноября (во вторник) погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков», – сообщили синоптики.

В ночные и утренние часы местами сгустятся туманы, возможен также слабый гололед и гололедица на дорогах. Ночью будет -1..+4°С (при прояснениях -4°С), днем потеплеет максимум до +6..+12°С.

В следующие двое суток Беларусь окажется на западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой, лишь в западных районах республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, передают специалисты.

Так, в среду, 13 ноября, в стране будет облачно с прояснениями, также преимущественно без осадков, кратковременные дожди пройдут только местами по западу, днем может дуть сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 15-18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу страны, днем воздух прогреется до +9..+15°С, по югу даже до +17°С.

«14 ноября (в четверг) будет преобладать облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны ожидаются кратковременные дожди», – пояснили в Белгидромете.

Пробка в Минске

Снова будет дуть порывистый ветер (до 15-18 метров), ранним утром будет прохладно – от +4°С по востоку до +12°С по западу Беларуси. Днем показатель достигнет отметки в +6..+13°С, местами будет даже до +15°С.

Какой будет погода в Беларуси в пятницу и выходные

В конце недели, согласно прогнозам на сегодня, существенного похолодания ждать не стоит. В пятницу, 15 ноября, кратковременные дожди могут пройти только на северо-западе, ночью не будет ниже +1..+10°С, днем потеплеет до +6..+14°С.

В выходные будет еще на пару градусов теплее, кроме того, отступит пасмурная погода: дожди ждут только в отдельных районах, утром могут сгущаться туманы, но покажется солнце.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, ночью будет в пределах 0..+10°С, а после обеда воздух в течение двух дней станет прогреваться до +6..+15°С.

Похолодания белорусам стоит ждать только ближе к концу следующей недели, тогда же в отдельных районах Беларуси может выпасть мокрый снег. А вот настоящая зима, судя по долгосрочному прогнозу, ожидается придет ближе ко второй декаде декабря: по информации на сегодня, 1 декабря в Минске будет +9°C.