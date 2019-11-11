Энрике Иглесиас не выступит в Минске 3 декабря, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт kvitki.by.

На портале приостановлена продажа билетов. Еще один онлайн-ресурс, на котором можно было приобрести квитки на концерт Иглесиаса, удалил страницу с информацией о выступлении.

О том, что программа отменена, сообщает и TUT.BY: журналисты связались с сотрудником, который курировал работу болгарской фирмы-организатора концерта Энрике Иглесиаса в Беларуси.

— В эти выходные мне пришло письмо, в котором было сказано, что организатор концерта (болгарская фирма ART BG) обанкротился, и концерты в Риге и Минске отменяются. Эту же информацию мне подтвердили в «Минск-Арене», — цитирует его портал.

Сам музыкант пока никак не комментировал сложившуюся ситуацию.