Сотрудниками Abbott Laboratories и Университета Миссури был обнаружен новый штамм ВИЧ.

Последний раз открытие такого рода было почти 20 лет назад, когда велась разработка основных принципов классификации подтипов.

Новый штамм, обнаруженный учеными, относится к ВИЧ-1 группы М, которая является причиной ВИЧ-инфицирования в 90% случаев. Открытие может помочь в дальнейшем в ходе изучения механизма развития вируса.

Помимо этого, специалисты надеются разработать методы лечения, которые позволят организму бороться с новым штаммом. Вакцина против ВИЧ до сих пор не изобретена, но есть антиретровирусная терапия, которая продлевает пациенту жизнь.