Положение о воинском учете в Беларуси утверждено в новой редакции. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 ноября 2019 года №742 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Положением установлен порядок организации работы по ведению воинского учета местными исполнительными и распорядительными органами, приписки граждан Беларуси к призывным участкам.

Определен также порядок ведения воинского учета граждан в военных комиссариатах, обособленных подразделениях комиссариатов, местных исполнительных и распорядительных органах в сельской местности и городах, где нет военных комиссариатов, а также в государственных органах, организациях и учреждениях образования независимо от форм собственности.

Воинский учет ведется по месту жительства и основной работы (учебы) граждан. Парни в год достижения 16-летнего возраста подлежат приписке по месту жительства.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.