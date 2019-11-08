7 ноября в Беларуси депутаты местных советов путем тайного голосования избрали сенаторов.

Национальное собрание в нашей стране состоит из Совета Республики и Палаты представителей. В первый членов избирают депутаты местных Советов (по 8 от каждой области и Минска), а также назначает руководитель государства (также 8 человек) — всего 64 человека, во второй — выбирают на парламентских выборах (они назначены на 17 ноября), передает «Еврорадио«.

Результаты голосования уже известны, неожиданностей не произошло — депутаты поддержали столько кандидатур, сколько было выдвинуто. В результате Совет Республики сильно обновится, в нем остались считанные сенаторы из прошлых созывов. Среди членов СР подавляющее большинство беспартийные.

От Минска сенаторами стали:

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии;

Андрей Иванец, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси;

Марина Ильина, директор гимназии № 10;

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии;

Татьяна Рунец, начальник главного управления Министерства финансов по г. Минску;

Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ;

Сергей Сивец, заместитель директора, руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси;

Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Из этих сенаторов только Руммо был в Совете Республики прошлого созыва.

Сенаторов от Минской области выбрали в Молодечно:

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»;

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова;

Александр Бачило, начальник главного управления юстиции Миноблисполкома;

Елена Зябликова, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ;

Калина Капуцкая, директор средней школы №14 г. Молодечно;

Владимир Лукьянов, гендиректор агрокомбината «Дзержинский»;

Наталья Якубицкая, председатель Миноблсовета депутатов;

Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва.

Головатый и Суконко уже были членами СР.

От Брестской области:

Александр Карпицкий, главный врач областной больницы доктор медицинских наук, профессор;

Василий Маркевич, директор ОАО «Птицефабрика «Дружба» Барановичского района;

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома;

Юрий Наркевич, председатель областного Совета депутатов;

Тамара Шатликова, руководитель областной коллегии адвокатов;

Анатолий Шолтанюк, председатель Жабинковского райсовета;

Валерий Хроленко, директор ОАО «Парохонское»;

Ирина Сачковская, заведующая нотариальной конторой Пинска.

Среди этих новых сенаторов Маркевич единственный был в нынешнем составе СР.

От Витебской области:

Юрий Деркач, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома;

Елена Пантюхова, директор региональной телерадиокомпании «Витебск»;

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медуниверситета;

Ирина Левкович, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома;

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома;

Татьяна Полушкина, директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени Машерова;

Олег Жингель, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк»;

Владимир Матвеев, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой».

От Гомельской области:

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Коммунистической партии Беларуси;

Александр Ляхов, гендиректор РУП производственного объединения «Белоруснефть»;

Татьяна Абель, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива народного цирка имени Валерия Абеля;

Владимир Котович, заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы;

Алексей Неверов, председатель областного объединения профсоюзов ФПБ;

Олег Слинько, директор КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»;

Андрей Шишкин, главный редактор газеты «Свабоднае слово»;

Феликс Яшков, начальник Гомельской таможни.

Ляхов ранее уже избирался в СР.

От Гродненской области:

Олег Романов, первый проректор Гродненского государственного университета имени Купалы;

Александр Шишко, председатель СПК «Озеры Гродненского района»;

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома;

Екатерина Серафинович, главный редактор «Лідскай газеты»;

Эльвира Сороко, директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея;

Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медуниверситета;

Игорь Гедич, директор Гродненского областного драмтеатра;

Валентин Байко, заместитель директора по развитию предприятия «Конте Спа».

От Могилевской области:

Виктор Ананич, председатель правления ОАО АСБ «Беларусбанк»;

Сергей Анюховский, директор ОАО «Красный пищевик»;

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ;

Олег Дьяченко, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени Кулешова;

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы;

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД;

Алексей Кушнаренко, гендиректор государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»;

Олег Портник, директор унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия «Совхоз «Доброволец».

ЦИК объявит официальные результаты этих выборов 12 ноября.