Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить два миллиона долларов в пользу восьми благотворительных организаций, сообщает CNN.

Такое решение было принято по иску, который в 2018 году к президенту подала генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Она утверждала, что перед выборами 2016 года Трамп нарушил закон о финансировании избирательных кампаний, позволив использовать благотворительный фонд Trump Foundation как «чековую книжку» для обслуживания своей президентской кампании.

Суд частично удовлетворил требования генпрокурора. Она добивалась, чтобы Трамп в качестве компенсации заплатил благотворительным организациям более 2,8 миллиона долларов и чтобы ему и его старшим детям запретили входить в совет директоров любой некоммерческой организации Нью-Йорка.

Трамп прокомментировал решение суда так: «Я единственный человек, которого я знаю, и, возможно, единственный человек в истории, который отдал 19 миллионов на благотворительность, ничего не взял взамен и подвергся нападкам политических бездарей в штате Нью-Йорк. Неудивительно, что мы все уезжаем!».

В декабре 2018 года, через полгода после иска генпрокурора Нью-Йорка, фонд Trump Foundation закрылся.

В начале ноября Дональд Трамп и его жена Мелания официально сменили основное место жительства с Нью-Йорка на Флориду. Трамп заявил, что политические лидеры города и штата плохо обошлись с ним, несмотря на то, что он платил в Нью-Йорке «миллионы долларов налогов».