Пошлины могут быть отменены в случае успешного завершения первой фазы торговых переговоров.

Соединенные Штаты и Китай договорились об отмене взаимных торговых пошлин в случае успешного завершения «первой фазы» переговоров о торговом соглашении. Об этом в четверг сообщили представители обеих сторон, ведущих переговоры.

Китайское министерство торговли сообщило о том, что обе страны согласились поэтапно отменить пошлины. В ведомстве не уточнили, когда именно начнется этот процесс.

Представитель Белого дома, общавшийся с Reuters на условиях анонимности, подтвердил, что отмена пошлин произойдет в рамках первой фазы торгового соглашения, которое пока что не было подписано руководителями Китая и США.

Стефани Гришем, пресс-секретарь Белого дома, в интервью Fox News сказала, что США «очень оптимистичны» по поводу завершения сделки, которая может положить конец продолжающейся 16-месячной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Не могу опережать [завершение ]переговоров с Китаем, но мы очень, очень оптимистичны в отношении того, что сделка скоро будет заключена», — сказала Гришем.

Впрочем, эксперты предупреждают об опасности срыва соглашения. В прошлом месяце, когда Трамп анонсировал параметры временного соглашения, представители Белого дома говорили о том, что участникам переговоров предстоит проделать очень большую работу.

Трамп использовал пошлины на китайские товары на миллиарды долларов в качестве главного оружия в торговой войне с КНР. Перспектива их отмены, даже поэтапной, вызвала яростную критику со стороны советников как в Белом доме, так и за его пределами. Они предупреждают, что таким образом США могут лишиться главного преимущества в споре с Китаем.

Если временное соглашение будет завершено и подписано, то ожидается, что США не будут вводить запланированные на 15 декабря пошлины на импорт из Китая на сумму около 156 млрд долларов. Среди категорий товаров, которые могут быть обложены новыми пошлинами – мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.

Представители Министерства финансов и офиса Торгового представителя США пока не ответили на просьбу Reuters прокомментировать заявление Пекина и слова источника в Белом доме.