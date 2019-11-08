Предпосылок для роста цен на топливо в настоящее время нет, в дальнейшем они могут корректироваться в зависимости от изменения цен на нефть, сообщил премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей.

«Что касается цен на топливо, правительство будет придерживаться той же политики повышения цен на топливо в случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться курс белорусского рубля к доллару. На сегодня предпосылок, что мы будем повышать цены на топливо, нет», — цитирует БелТА слова Румаса.

По его словам, цена на нефть сейчас относительно стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при этом уровне цен на топливо.

«Если произойдут какие-то скачки цен на нефть, такое плавное повышение продолжится. Но сегодня предпосылок к этому нет», — добавил премьер-министр.