Российское ведомство снимает ограничения на ввоз продукции четырех отечественных предприятий.

Как информирует Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, изменения вступают в силу 9 ноября.

В скором времени на прилавках российских магазинов вновь появятся продукты, изготовленные на Калинковичском молочном комбинате, Миорском мясокомбинате и ОАО «1-я Минская птицефабрика», а также продукция филиала «Лепельский молочно-консервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат».

Ранее Россельхознадзор отменил ограничения на поставки белорусского сыра.