Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька занял пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA), говорится на странице организации в Twitter.

Соответствующее решение принял совет учредителей WADA в четверг, 7 ноября. До этого Совет Европы и представители органов государственной власти, включенные в состав руководства WADA , также одобрил кандидатуру Баньки. Официально он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 января следующего года.

Банька после утверждения его кандидатуры заявил, что будет прикладывать максимум усилий для искоренения допинга. Он хочет сделать спорт чистым и создать обстановку справедливости.

Таким образом, Банька сменит Риди Крейга, который является главой WADA с 1 января 2014 года.