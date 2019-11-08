Полиция задержала супругов-АТОшников, которые могут фигурировать в деле Шеремета

Двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в подготовке взрыва и могут связать с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Владислава Грищенко с позывным «Буча» задержали 24 сентября, его жену «Пуму» – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования, пишет «Украинская правда«.

Супругов-АТОшников подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, открыли в июле 2018 года.

По версии следствия, Грищенко и их знакомому, тоже АТОшнику, Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области.

Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к машине жертвы в городе Косово. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший мужчина сам заметил взрывное устройство.

Жертвой должен был стать 61-летний Михаил Чекурак, которого сейчас тоже судят за нападение, грабеж и подрыв дома.

Еще месяц назад расследование вела Ивано-Франковская полиция под руководством местной прокуратуры. Сейчас расследованием занимается Главное управление Нацполиции, расположенное в Киеве, а следит – Генеральная прокуратура.

По словам Инны Грищенко, дело передали в Киев с формулировкой «в связи с причастностью к другим преступлениям». Однако судя по материалам производства, которые есть в распоряжении УП, на данный момент там не упоминаются другие преступления, кроме Ивано-Франковского. Об этом также сказал адвокат Маси Найем, который представлял Грищенко в суде.

По данным УП, следствие может связать супругов с делом журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в 2016 году. Полицейское расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства Шеремета.

В то же время, в Нацполиции назвали перевод дела в Киев «нормальной практикой».

Иван Вакуленко, третий фигурант дела, которого следствие называет сообщником Грищенко, умер 18 октября. Официальная версия – самоубийство. За несколько дней до того Вакуленко, по словам Инны Грищенко, вызвали на допрос именно по делу Шеремета.

Как известно, взрывчатку под авто Шеремета закладывали два человека – мужчина примерно 168-175 сантиметров роста с «испанской» бородкой и его напарница, которая была на 5 см ниже. Супруги Грищенко действительно выглядят похожими на это описание.

Владимир Грищенко еще до службы на фронте был судим менее 5 раз: за мошенничество, вымогательство, хулиганство, избиения, грабеж и кражу. Последний раз он досрочно вышел из тюрьмы в конце 2013 года.

В 2017 году мужчина попросил досрочно снять последнюю судимость, ссылаясь на службу добровольцем, военные награды и положительную характеристику. Но суд отказал.

В 2016 году Грищенко в сотрудничестве с правоохранителями участвовал в инсценировке убийства. Он получил заказ на преступление, но не стал его выполнять и обратился в полицию. Сам АТОшник позже рассказывал, что за работу на следствие ему обстреляли окна и якобы планировали убить.

Основатель «Белорусского партизана» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Полиция квалифицировала убийство по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц».

Журналисты «Слидство.Инфо» в документальном фильме «Убийство Павла», опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный «Мерседес» и серая «Шкода». Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.

Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, «которые участвуют в уголовном судопроизводстве».

23 июля 2019 года тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что среди версий убийства – деятельность экстремистски настроенных групп лиц.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в деле Шеремета будет результат.