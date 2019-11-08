Брестские следователи устанавливают граждан, пострадавших от мошеннических действий молодого человека. Он обманывал людей в социальных сетях.

В частности, 21-летний парень размещал объявления о продаже билетов на концерты известных исполнителей. На самом деле, никаких билетов не было.

Как сообщили в Следственном комитете, гражданин в социальных сетях публиковал объявления о том, что продает билеты на концерты популярных музыкантов.

Например, с июня по октябрь нынешнего года предлагал купить у него квитки на выступления «Ленинграда», «Руки вверх», «Океана Эльзы», Макса Коржа и других.

В среднем цена на его «билеты» составляла 70 рублей. При этом некоторые из обманутых граждан заказывали по несколько квитков.

Правоохранители установили 20 эпизодов противоправных действий со стороны молодого человека. В результате он причинил ущерб потерпевшим на общую сумму, превысившую две тысячи рублей.

Известно, что от его «продаж» пострадали жители Брестской, Могилевской, Гомельской и Минской областей, а также жители Минска.

Злоумышленник задержан. В настоящее время он находится под стражей. К слову, ранее его привлекали к уголовной ответственности.

Следователи просят всех, кто пострадал от действий мошенника, сообщить об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 или 102.