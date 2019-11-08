Самым дорогим фильмом о Джеймсе Бонде станет картина «Не время умирать». Об этом сообщает Cinema Blend.

Бюджет фильма составил $250 миллионов. Это на пять миллионов больше, чем стоимость другой ленты бондианы – «Спектра».

Интересно, что фильмы о приключениях «агента 007» становятся все дороже. Так «Казино Рояль» обошелся в 150 миллионов, «Квант милосердия» и «Скайфолл» стоили по 200 миллионов, а «Спектр» – 245 миллионов. Пятым фильмом франшизы станет «Не время умирать». Фильм закрывает серию картин с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда.