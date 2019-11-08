39-летний мозырянин похитил со своего предприятия 6 т топлива. Механик транспортной организация воспользовался топливными картами, незакрепленными за работниками. Он имел к ним доступ.

Мужчина подъезжал к заправочным станциям и предлагал водителям топливо по более низким ценам: солярку и бензин. Чтобы скрыть недостачу, он оформлял фиктивные документы. Все вырученные деньги мужчина тратил на отдых в развлекательных заведениях райцентра. Хищения продолжались с мая по сентябрь текущего года. Незаконным бизнесом в итоге заинтересовались оперативники группы БЭП Наровлянского РОВД.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов: «За 5 месяцев механиком было похищено с предприятия почти 6 т топлива на сумму более 9500 бел. рублей».

В отношении механика РОСК было возбуждено уголовное дело по статье за растрату.