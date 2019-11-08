В Китае официально начались работы, направленные на создание телекоммуникационных технологий шестого поколения. Об этом сообщает Reuters.

«Представители министерств и научно-исследовательских институтов провели совещание, чтобы создать национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G», — говорится в сообщении.

Это произошло всего через несколько дней после того, как три крупнейших китайских оператора связи сообщили о развертывании услуг мобильной связи 5G по всей стране.

Страны по всему миру стремятся развернуть беспроводные сети следующего поколения, которые могут обеспечить скорость передачи данных как минимум в 20 раз выше, чем 4G, открывая дорогу новым областям применения, включая самоуправляемые автомобили и дополненную реальность.